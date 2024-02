Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und in fünf Fällen verurteilte eine Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern einen 29-jährigen Angeklagten am Donnerstag zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten.

Der Mann hatte im großem Stil, im Zeitraum vom 26. Juni 2023 bis zum 21. September, in Kaiserslautern, Bruchmühlbach- Miesau und St. Ingbert mit Amphetamin und Marihuana gedealt,