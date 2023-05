Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war ein Wahl-Krimi, ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Und am Ende gaben 19 Stimmen den Ausschlag. Beate Kimmel, die SPD-Bewerberin für das OB-Amt, lag bei den Auszählungen von Anfang an vorne. Schnell war klar, dass es eine Stichwahl geben wird. Die Bürger müssen am 26. Februar erneut an die Wahlurnen.

Wie es bei sieben Bewerbern um das höchste Amt in der Stadt fast zu erwarten war, wird es eine Stichwahl geben, in der Beate Kimmel (SPD) gegen Anja Pfeiffer (CDU) antritt. Stand jetzt liegt