Mike Göring hat die Kaiserslautern Bears am Samstag im Heimspiel gegen die Mainz Athletics III zu einem knappen Sieg geführt. Der Spielertrainer der Westpfälzer zeigte auf dem Wurfhügel eine starke Vorstellung und machte in einem bis zum letzten Abschnitt umkämpften Spiel den Unterschied.

Durch den siebten Sieg in Folge untermauerten die Barbarossastädter ihren Platz an der Tabellenspitze der Baseball-Verbandsliga Südwest. Im Kampf um die Meisterschaft in der dritthöchsten Spielklasse läuft nun alles auf die beiden direkten Duelle mit den Dudelange Red Sappers hinaus. Das Spitzenteam aus Luxemburg tritt seit vielen Jahren mit einer Sondergenehmigung im Südwesten an und ist am 25. September auf dem Gelände des VfR Kaiserslautern zu Gast. Die Red Sappers haben bislang erst ein Spiel verloren und könnten die Meisterschaft mit zwei Siegen am Doppelspieltag in der Westpfalz noch aus eigener Kraft erreichen. Die Westpfälzer wahrten durch den knappen 8:7-Erfolg gegen die Athletics ihre weiße Weste und grüßen nach wie vor ungeschlagen von der Tabellenspitze.

Gegen die Perspektivmannschaft der Mainzer, die am Sonntag auf Spieler aus dem Bundesligakader zurückgreifen konnte, war es das erwartet umkämpfte Spiel. „Wir sind kein Risiko eingegangen. Alle waren sehr fokussiert und wir hatten das Spiel bis zum Stand von 6:2 sehr gut im Griff. Leider ist uns dann in der Verteidigung der ein oder andere Fehler unterlaufen, dennoch war der Sieg am Ende klarer, als es das Endergebnis vermuten ließe“, analysierte Göring.

Göring macht den Unterschied

Mainz bestrafte im achten Abschnitt jeden Fehler, erzielte vier Runs in Folge und stellte auf 6:6. Im Nachschlagen eroberten die Bears die Führung durch sehenswerte Treffer von Routinier Andreas Felgenhauer und Andreas Förster umgehend wieder zurück. Die Bears durften sich in erster Linie bei ihrem Spielertrainer bedanken, dass auch der dritte und letzte Vergleich gegen die Rheinhessen in dieser Saison mit einem knappen Sieg endete. Göring schickte elf gegnerische Schlagleute mit einem Strikeout zurück auf die Bank und erzielte im sechsten Abschnitt einen krachenden Homerum. Auch Oritz Wilqueneiz glückte ein Schlag über den Zaun, mit dem er im sechsten Abschnitt zwei Punkte ins Ziel brachte.

„Wir wollen jetzt gegen Saarlouis nachlegen und dann mit der bestmöglichen Besetzung in die beiden Heimspiele gegen Dudelange gehen“, erläutert Göring. Einen Sieg gegen die Bundesligareserve der Saarlouis Hornets vorausgesetzt, würde den Kaiserslauterer Bären gegen Dudelange eine Siegteilung reichen, um den Platz an der Sonne zu verteidigen.