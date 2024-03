Ein Baum ist am Sonntagmorgen auf ein Wohnhaus gestürzt. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 9.51 Uhr in der Bachstraße zu dem Schreckmoment für die Anwohner. Ein Baum, der hinter dem betreffenden Anwesen stand, krachte in das Dach eines denkmalgeschützten, unbewohnten Gebäudes, das 1756 erbaut wurde. Weshalb der Baum umstürzte, ist noch nicht geklärt. Die Schadenshöhe liegt im unteren sechsstelligen Bereich.