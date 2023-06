Schon lange prägt das mit Bauzäunen umschlossene Baulager das Bild der neuen Stadtmitte. Der Förderkreis Kaiserpfalz Kaiserslautern hat die Zäune nun zu einem überdimensionalen Geschichts- und Reiseführer umfunktioniert.

Sowohl Bürger als auch Gäste der Stadt sollen die über 1300 Jahre Stadtgeschichte auf dem Burghügel in Bild und Text erlebbar gemacht werden. Hintergrund der Aktion: die Bundesgartenschau in Mannheim.

„Viele Gäste kommen seit der Eröffnung der Bundesgartenschau auch nach Kaiserslautern“, erzählt Petra Rödler. Die Vorsitzende des Förderkreises nutzte daher die Chance, die Stadtmitte für Besucher, aber auch für Einheimische attraktiver zu gestalten. „Die Plakate werten die Stadtmitte auf“, ist sie überzeugt. Die Idee kam spontan zustande. „Wir wollten unkompliziert etwas Tolles erschaffen, um den Bürgern etwas bieten zu können“, sagt die Vorsitzende des Förderkreises. Doch auch die Gästeführer in der Stadt sollen von den Bannern profitieren: „Der Bauzaun dient nicht nur den Bürgern als Geschichtsbuch, sondern auch als Bildmaterial den Gästeführern.“ Eine „Win-win-Situation“, wie Rödler sie bezeichnet.

Rödler, die selbst als Gästeführerin in der Stadt tätig ist, zeigt sich von der Resonanz erfreut: „Es ist wunderbar, zu sehen, dass die Leute unser Projekt annehmen.“ Bereits kurz nach der Installation hätten die Plakate die ersten Interessierten in ihren Bann gezogen. „Die Begeisterung der Betrachter zu sehen, ist ein tolles Gefühl“, so Rödler. Die Rückmeldungen der politischen Führung der Stadt seien ebenfalls positiv.

Um das Projekt umzusetzen, war die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen notwendig. Die Kooperation lobt Rödler derweil: „Die Mitwirkung der Tourist Information und des Citymanagements war uns eine große Hilfe.“