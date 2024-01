[Aktualisiert 17:09 Uhr] Auf der B37 zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer hat es gekracht. Wie die Polizei mitteilt, kam es dort am Montagmittag aufgrund der Witterungsverhältnisse zu einem Frontalzusammenstoß. Eine 45-Jährige verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und rutschte in den Gegenverkehr. Eine 39-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit ihr zusammen. Die Bundesstraße war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung wurde laut Polizei kurz vor 13 Uhr wieder aufgehoben. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt, die 39-jährige Frau schwer. Die Unfallverursacherin wurde nicht verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 22.000 Euro.