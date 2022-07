Am Samstag wird die Verkehrssicherung der Baustelle am Kleeblatt (B270) für den zweiten Bauabschnitt vorbereitet. Danach stehen für eine Woche wieder sämtliche Auf- und Abfahrten aus allen Richtungen zur Verfügung, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Im zweiten Bauabschnitt wird die Asphaltdeckschicht der mittleren Fahrspur der B270 erneuert. Damit die Sicherheitsabstände zum fließenden Verkehr gewahrt werden können, werde auch in diesem Abschnitt jeweils nur eine Spur je Fahrtrichtung für den Verkehr zur Verfügung stehen. Voraussichtlich am Ende der kommenden Woche werde die Baustelle dann für den dritten Abschnitt vorbereitet, bei dem die westlichen Überleitungen von und zur B37 gesperrt werden müssen. Die Umleitungen werden ausgeschildert. Auch während der Arbeiten im dritten Bauabschnitt, für die ebenfalls eine Woche vorgesehen sind, stehen auf der B270 laut Verwaltung jeweils eine Spur je Fahrtrichtung zur Verfügung.