Sommerzeit ist Baustellenzeit. Ab Montag, 25. Juli, rollen im Westen der Stadt rund drei Wochen lang weitere Bagger. Denn dann beginnen die Arbeiten auf der B270, am Kleeblatt und an der Überleitung zu B37. Dort wird die Straße oberflächlich saniert. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr: Laut Mitteilung der Stadtverwaltung wird der Verkehr auf der B270 in Richtung Autobahn und Siegelbach sowie in Richtung Hohenecken und Pirmasens einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Überleitungen von und zur B37 müssen zeitweise voll gesperrt werden. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Die Arbeiten erfolgen der Stadtverwaltung zufolge in drei Abschnitten von je einer Woche. Kosten: knapp 600.000 Euro.