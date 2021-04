Die Frau ist guter Dinge. Auf dem Betzenberg, wo in der Vergangenheit nach und nach die Nahversorgung geschrumpft ist, hat sich Anfang April eine Bäckerei etabliert. „Brotkorb am Betzenberg“ firmiert die Verkaufsstelle am St.- Quentin-Ring 2. Betrieben wird sie von Zarife Hancer und ihrem Ehemann Emrah Hancer. Eine Kleinanzeige bei eBay war es, die die Türkin in ihrem Wohnort in Schifferstadt auf die Vermietung des 83 Quadratmeter großen Ladenlokals aufmerksam gemacht hat.

Einen Teil der Backwaren bezieht sie von der Barbarossa Bäckerei. Zusätzlich führt sie türkische Backwaren. Beispielsweise Baklava, eine Art Blätterteigpastete in verschiedenen Geschmacksrichtungen. „Pistazie ist sehr beliebt.“ Mit den Öffnungszeiten kommt Zarife Hancer den Anwohnern auf dem Betzenberg entgegen. Montags bis freitags 6 bis 18 Uhr, samstags 6 bis 16 Uhr und sonntags 7 bis 13 Uhr ist der Brotkorb auf dem Betzenberg geöffnet.

Noch fährt Zarife Hancer täglich von Schifferstadt nach Kaiserslautern. Doch das soll sich ändern. „Wir suchen eine Wohnung in Kaiserslautern.“ Über einen Willkommensgruß und einen Blumenstrauß von Ingeborg Schüler, der Sprecherin des Lenkungskreises Betzenberg, zur Eröffnung ihres Ladens hat sie sich sehr gefreut. Ältere Menschen seien froh, dass es wieder einen Laden mit Backwaren in ihrem Wohngebiet gibt. Noch mag sich die Neueröffnung nicht überall auf dem Betzenberg herumgesprochen haben. Mit einem Flyer über ihr Angebot an Backwaren möchte die Ladenbetreiberin nachhelfen.

Zarife Hancer ist sozusagen Quereinsteigerin ins Backgeschäft. Sie ist in Speyer geboren und aufgewachsen. An der Universität in Heidelberg hat sie Bildungswissenschaften und Etymologie studiert. Als pädagogische Fachkraft stand sie bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Mannheim Jugendlichen bei der Jobsuche zur Seite. Politisch engagierte sie sich bei den Jusos und war über zwei Jahre in Mannheim deren Vorsitzende. Beibehalten möchte sie ihren Dienst als Übersetzerin. Den übt sie für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge tageweise in Heidelberg und Speyer aus, indem sie Anträge von Asylbewerbern übersetzt.