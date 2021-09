Die Lauterer Szene schafft immer wieder auch ungewöhnliche und gewagte Projekte. So organisiert am Wochenende Ina Bartenschlager mit ihrem „Belleville“ die sogenannte „Nelkenlinie“ von Pina Bausch und lädt dazu alle wagemutigen Lauterer ein. Dazu läuft im Irish House an der Eselsfürth die seltene Kombination aus Lesung und Rockmusik. Auch der kommende „Jazz-Gottesdienst“ in der Stiftskirche verdient das Prädikat wertvoll.

Am Freitagabend ab 18 Uhr lädt also Ina Bartenschlager alle Leute mit etwas Zivilcourage zum Warm Up ins „Belleville“ in der Lauterer Gaustraße 4. Dann wird die einfache Choreografie zu Bauschs „Nelkenlinie“ kurz eingeübt, bevor es raus auf die Gass’ geht.

Die Tanzlinie aus dem Stück „Nelken“ zieht dann die Gaustraße hoch bis zum Platz an der Ecke Gau- und Mannheimerstraße. So will Bartenschlager diesen Platz künstlerisch beleben und auch den ganzen Stadtteil Ost voranbringen. Sicher sehenswert, wie da die Passanten reagieren.

Volles Programm auch wieder auf dem Hohenecker Minigolfplatz: Am Freitagabend ab 18 Uhr kommt Myk Sno mit Pop- oder Soulhits, am Samstag ab 10 Uhr gibt es einen Flohmarkt, um 18 Uhr folgt Indie mit „Lio Acoustic Live“. Und am Sonntag ab 15 Uhr gibt es Blues, Jazz und Rock mit den beiden Lauterer Nachwuchsmusikern Tom Woll und Helmut Engelhardt.

Der Recklinghausener Künstler Thomas Matisczik rockt und schreibt. Am Samstagabend ist er ab 20.30 Uhr im Irish House an der Lauterer Eselsfürth zu Gast und liest aus seinem gruseligen Kriminalroman „Karlchen“ um einen blutrünstigen Serienkiller. Zwischen seinen Lesungen liefert er mit seiner Rockcombo rockige Evergreens der 1980er und 90er. Langweilig geht anders!

Die Partyband „Grabowsky“ mit ihren Trinkhits wie „Winterschorle“ oder „Cola-Weiss“ bespaßt am Samstag ab 19 Uhr das Publikum vor der „Summer in the City“-Bühne in Landstuhl.

Unter dem Motto „S(w)inget dem Herrn“ wird am Sonntagmorgen in der Lauterer Stiftskirche anständig drauflos gejazzt. Mit Julian Lasai an der Trompete und Kantorin Beate Stinski-Bachmann am Klavier. Na, da kann der liebe Gott ja aber mal gar nichts dagegen haben. Und wenn doch, kann er sich ja melden.

Am Freitagabend ab 18 Uhr gibt’s eine neue Ausstellung in den Räumen des Clubs „Kunstraum Westpfalz“ in der Pirmasenserstraße 6. Unter dem doch zumindest interessanten Titel „Übliches Wohngerausche“ zeigt Julia Eichler ihre Objekte. Die Frau hat ihre durchaus auch amüsanten Arbeiten immerhin schon mehrfach in Berlin, Leipzig oder Halle vorgestellt.

Dieser Tage läuft ein Literaturfestival in Kaiserslautern an. Mit dabei sind Autoren wie Markus Heitz, Christian Baron oder Heike Stock sowie Schauspieler wie Rainer Furch. Das komplette Programm findet sich im Internet unter www.zukunftsregion-westpfalz.de

Wenn am Sonntag vier schräge Typen mit Stetson-Hüten auf staubigen Maultieren durch Rodenbach reiten, darf man sich nicht wundern. Das ist dann nämlich die skurrile „Pälzer Cantry Bänd“, die ab 11 Uhr in der Reihe „Sonntags am Brunnen“ auf dem Keltenplatz auftritt. Wer ihre Songs wie „Schiffschaukelbremser“ oder „Tuddesupp“ noch nicht kennt, sollte den Gig nicht versäumen!

In der ARD-Audiothek gibt’s derzeit was Besonderes. Nämlich eine Serie von sechs Kurz-Hörspielen unter dem Titel „Nebel heißt Leben rückwärts“. Motto: der alltägliche Wahnsinn. Mit dabei ist die beliebte Lauterer Autorin Madeleine Giese.

Seit neuestem gibt es einen lustigen, jungen Kulturaktivistenclub namens „Musik für Kaiserslautern“ (die RHEINPFALZ berichtete). Ziele des Clubs sind die Organisation günstiger Konzerte mit jungen Newcomerbands, die Durchführung von „Talks“ im Café Susann oder von Band-Slams im Hardrockcafé. Aktuelle Infos im Netz unter www.startnext.com/musik-fuer-kl.

Das „Bildhaus“ auf dem Hahnbacherhof bei Schallodenbach ist an diesem Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Zum Beschau der Malerei im Rahmen der schönen Hügellandschaft gibt’s Kaffee und Kuchen.

Wer aufgrund des Übermaßes an schlechten Nachrichten an Gemütseintrübung leidet, könnte sich vom Internetkanal Youtube und Songs wie „Eliza Lee“ oder „Haul Away Joe“ von den „Longest Johns“ ein bisschen aufmuntern lassen. Viel Spaß!