Der 1. FC Kaiserslautern hat am Samstag den Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz in der Ersten Basketball-Regionalliga Südwest verpasst. Nach fünf Siegen aus den jüngsten sechs Spielen musste sich die Mannschaft von Trainer Mario Coursey den Tigers Tübingen in eigener Halle mit 68:79 (28:42) geschlagen geben.

Es gibt solche Tage, an denen phasenweise einfach nichts klappen will. So wie im zweiten Viertel, in dem Tübingen so gut wie alles und dem FCK so gut wie nichts gelang. Die Zuschauer in der Barbarossahalle