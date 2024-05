Rottenburg (dpa/lsw) - Bei einem Scheunenbrand in Rottenburg (Kreis Tübingen) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Die Scheune mit angebautem Wohnhaus habe am frühen Montagabend Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Warum der Brand ausgebrochen ist, sei bisher nicht bekannt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst behandelt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Zur Bekämpfung der Flammen rückten über 150 Einsatzkräfte aus, auch ein Hubschrauber der Polizei war im Einsatz.

Pressemitteilung