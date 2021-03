Alex Tuttobene verlässt den Fußball-Verbandsligisten SV Morlautern. Der 21 Jahre alte Stürmer wird in der kommenden Saison das Trikot des TuS Altleiningen tragen. Damit folgt er seinem fünf Jahre älteren Bruder Erik Tuttobene, der vor Kurzem seinen Wechsel vom SV Morlautern zum TuS Altleiningen ankündigte (wir berichteten darüber). Alex Tuttobene schloss sich im Sommer 2018 dem SVM an. Zuvor spielte er in der U19 der für ihre gute Jugendarbeit bekannten SG Meisenheim. In dieser Saison kam der Außenstürmer sechsmal in der Verbandsliga zum Einsatz und schoss zwei Tore für Morlautern.

„Wir sind sehr froh, dass auch Alex zu uns kommt“, sagte der Altleininger Trainer Michael Wolter, der vor seinem Wechsel zum TuSA viele Jahre als Coach beim VfR Kaiserslautern tätig war. In der wegen der Pandemie unterbrochenen Runde 2020/21 belegt die Wolter-Truppe in der Landesliga Ost (Staffel Süd) den sechsten Tabellenplatz.