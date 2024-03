Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer schwimmen kann, ist auf der sicheren Seite. Logisch. Wer im Schwimmverein unterwegs ist, der lernt deutlich mehr, als nur sich notfalls über Wasser zu halten. Ein Blick in die intensive Jugendarbeit bei den ziemlich internationalen Aquakids Kaiserslautern.

Im Medium Wasser sind immer weniger Kinder in ihrem Element, geschweige denn, sie können schwimmen. Häufig fehlt es an Möglichkeiten. Gut also, wenn jemand in der Grundschule noch Schwimmen erlernen