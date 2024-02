Die aus Kaiserslautern stammende und in Heidelberg lebende Musikerin Anna Stucky kehrt erneut für ein Konzert in die alte Heimat zurück. Die Singer/Songwriterin, die Folk und Pop vereint, tritt am kommenden Freitag, 1. März, ab 20.15 Uhr im Kulturclub Salon Schmitt auf.

Die Musik der 1993 geborenen Anna Stucky kommt aus ihrem Herzen und vereint folkige Sounds mit sphärischen Klängen. Ihre charaktervolle Stimme erinnert an Künstlerinnen wie Joan Baez oder Brandi Carlile, ein Vorbild war ihr aber auch Florence And The Machine. Die tiefgründigen Songs der gebürtigen Morlautererin, die einst bei Salon-Schmitt-Chef Michael Halberstadt das Gitarrespielen lernte, changieren zwischen Indie-Folk und Americana. Ihre Debüt-EP „Flowers“ ist 2022 erschienen.

„Meine Songs sind alle autobiografisch“, verriet die Musikerin in einem früheren RHEINPFALZ-Interview. „Es geht viel um Verlust, um die Suche nach Heimat, aber auch um die enge Verbindung zu den Menschen in meinem Umfeld.“ Auch Themen wie Natur und Reisen – sie war selbst nach ihrem Abitur ein Jahr in der Welt unterwegs – sprechen ihre atmosphärischen Songs, die zum Träumen und Nachdenken anregen, immer wieder an.

Im Juni 2023 war Anna Stucky auch bei der Langen Nacht der Kultur in Kaiserslautern zu erleben. Foto: Archiv/VIEW

In ihren neuen Stücken will Stucky auch politische Töne anschlagen, kündigte sie an. „Ich finde es wichtig, sich gerade in unserer heutigen Zeit zu positionieren. Denn es scheint aktuell viel Hass in den Menschen zu schlummern.“

Anna Stucky war bereits Preisträgerin des Bundeswettbewerbs Treffen junge Musikszene und spielte unter anderem als Support der Electro-Pop Band Hundreds sowie bei Jazzopen in Stuttgart. In Kaiserslautern war sie zuletzt vergangenen Juni bei der Langen Nacht der Kultur in der Fruchthalle zu Gast. Karten für ihr Konzert am 1. März gibt es online hier sowie an der Abendkasse.