Sie ist so etwas wie das Aushängeschild des ehemaligen Pfaff-Geländes: die alte Pfaff-Pforte an der Königstraße. Unter der Regie des Architekturbüros Gräf aus Kaiserslautern läuft der Umbau, im März 2020 soll er abgeschlossen sein. Die alte rote Klinkerfassade ist abgestrahlt und gereinigt worden. Für die neuen Fenster, die noch im November eingebaut werden, mussten sogar Musterteile angefertigt werden, damit die Untere Denkmalschutzbehörde ihr Okay gab. Einziehen soll in das sanierte Gebäude für die nächsten acht bis zehn Jahre die Pfaff-Entwicklungsgesellschaft, die bislang im Rathaus Nord sitzt, laut Kremer aber so schnell wie möglich auf das Pfaff-Gelände will. Die Pforte bleibt in städtischer Hand, kündigt PEG-Geschäftsführer Stefan Kremer an.

Gräf Architekten mit acht Mitarbeitern gehören zu den renommierten Büros in der Stadt. Sie entwerfen Privathäuser, Hotels, haben Erfahrung bei Sanierungsprojekten, realisieren Industriebauten für große Mittelständler. Derzeit plant das Büro unter anderem die Erweiterung des Weinguts Markus Schneider in Ellerstadt.

