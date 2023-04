Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Feinsinnige Songs mit hoffnungsvollen Geschichten, zarten Melodien und gepaart mit einer Doppelladung an Sympathie: So klang es am Freitag im „Wohnzimmer“ der Kammgarn, als die beiden Singer-Songwriterinnen Alin Coen und Liv Solveig zusammen das Kasino verzauberten.

Aber erst mal kam Vorprogramms-Athletin Liv Solveig auf die Bühne, und zwar solo – mit einer Horde von Instrumenten im Schlepptau: zwei Gitarren, einer Geige, einem Loop-Gerät, einem Trommel-Fußpedal.