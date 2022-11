Das Albert-Schweitzer-Gymnasium trägt nicht nur den Namen des bekannten Theologen und Urwalddoktors. Unverkennbar schmückt seit einiger Zeit eine Grafik mit dem Porträt Albert Schweitzers (1875 – 1965) die Hausfront über dem Eingang zum Schulgebäude in der Martin-Luther-Straße.

Ein Logo mit dem Bildnis des Namensgebers der Schule habe der Schulgemeinschaft schon länger vorgeschwebt, so Schulleiterin Eva Wenzel-Staudt. Doch wenn ein Erkennungszeichen, dann nicht nur eine kleine Tafel neben dem Eingang. Es sollte etwas Besonderes sein. Dazu bot die Renovierung der Fassade des Schulhauses in den Sommermonaten eine gute Gelegenheit.

Konterfei über drei Stockwerke

Mit Paul-Peter Götz, Inhaber der gleichnamigen Werbeagentur in Erfenbach, habe die Schulleitung die richtige Wahl getroffen. Aus mehreren Entwürfen des Grafikers wurde das Porträt mit den markanten Gesichtszügen von Albert Schweitzer gewählt. Skizzenhaft, aber treffend schmückt der Kopf des berühmten Wissenschaftlers jetzt über drei Stockwerke den Eingangsbereich der Schule.

Zurückgekämmtes Haar, hohe Stirn, starke Augenbrauen und kräftiger Schnurrbart, so wie man das Allroundgenie von Bildnissen her kennt, prangt sein Konterfei auf der in Hellgrau gehaltenen Fassade. Nicht zu vergessen die auffallend rote Fliege, ein „Hingucker“, mit dem ihn Paul-Peter Götz ausgestattet hat. Für die Schulleiterin ein „Augenzwinkern auf den Humor“ des Mannes, der 1952 mit dem Friedensnobelpreis ausgestattet wurde. Auf der Hauswand angebracht wurde die Grafik vom Lauterer Malerbetrieb Grünewald. „Die Resonanz ist positiv“, sagt Eva Wenzel-Staudt und spricht von zustimmenden Rückmeldungen von Schülern, Eltern und aus der Bevölkerung. Finanziert wurde die Kunst am Bau durch eine Mischfinanzierung unter Beteiligung des Schulträgers.