Sie ist in Italien geboren, ihre Eltern kommen aus Nigeria, heute lebt sie in der Schweiz. Noch bunter als ihre Vita ist der genreübergreifende Piano-Pop von Afra Kane. Mit ihrem zweiten Album „Could We Be Whole“ gastiert sie am 9. Mai in der Kammgarn.

Freiheit ist Afra Kane so wichtig, dass sie den Song „Free“ auf ihrem zweiten Album „Could We Be Whole“ nicht etwa in einem Teil abhandelt, sondern ihm „Part 1“ und