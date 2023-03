Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach gut zwei Wochen enden für Schülerinnen und Schüler der 13. Jahrgangsstufe die schriftlichen Abiturprüfungen. Ihre letzte schriftliche Prüfung haben am Mittwoch Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) und des Rittersberggymnasiums.

Sie wurden in den Leistungskursen Latein und Informatik, Musik und Bildende Kunst gemeinsam unterrichtet. „Musik und Latein werden am ASG, Informatik und Bildende Kunst am Rittersberggymnasium