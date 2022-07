Ab Montag, 4. Juli, wird in der Friedenstraße die Fahrbahndecke erneuert. Die Arbeiten erstrecken sich zunächst auf den Bereich von Hausnummer 103 bis zur Ecke Gärtnereistraße. Vom 12. bis voraussichtlich 21. Juli ist dann der Bereich Ecke Nordbahnstraße bis Ecke Tirolfstraße an der Reihe. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung, Umleitungen werden ausgeschildert. Die Zufahrt zum Netto-Markt (Kunden- und Lieferverkehr) ist während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Der Umleitungsweg der Linie 104 führt in beide Richtungen über Hilgardring und Mainzer Straße. Die Haltestellen Alter Friedhof, Mennonitenstraße, Gärtnereistraße, Im Grübentälchen und Donnersbergstraße entfallen in beide Richtungen. Ersatzhaltestellen sind sowohl im Hilgardring als auch in der Mainzer Straße eingerichtet, wie die Stadtwerke Kaiserslautern mitteilen.