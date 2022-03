Die Fahrbahndecken der A63 zwischen der Anschlussstelle (AS) Sembach und dem Autobahndreieck (AD) Kaiserslautern werden ab Freitag, 25. März, 17.30 Uhr, erneuert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis einschließlich Sonntag, 27. März, 16 Uhr, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Während der Baumaßnahme wird die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern von der AS Sembach in Richtung AD Kaiserslautern gesperrt. Gleiches gilt für die Zufahrt an der AS Sembach in Richtung Kaiserslautern. Die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn werden an der AS Sembach abgeleitet und über die U41 in Richtung Kaiserslautern geführt. Insgesamt wird eine Fahrbahnfläche von 4000 Quadratmetern erneuert. Eine Teilsperrung sei aufgrund der zu sanierenden Flächen nicht möglich, teilt die Autobahn GmbH mit.