Wegen Arbeiten entlang der Autobahn kommt es auf der A63 ab Sonntag für etwas mehr als einen Monat zu Verkehrseinschränkungen. Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, lässt sie in der Zeit von Sonntag, 7. April, bis voraussichtlich Montag, 13. Mai, an der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zwischen den Anschlussstellen Winnweiler und Sembach die Entwässerungseinrichtung im seitlichen Bankett- und Böschungsbereich sanieren. Während der Arbeiten wird eine einstreifige Verkehrsführung eingerichtet. Der rechte Fahrstreifen wird aus Gründen der Verkehrssicherheit und der Arbeitssicherheit auf einer Länge von rund 300 Metern gesperrt – nur der linke Fahrstreifen steht zu Verfügung. Zudem gilt im Baustellenbereich Tempo 80.