Auf der Landstraße von Bann Richtung Queidersbach wurde bei einem Unfall am Sonntag eine Frau verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 57-Jähriger kurz nach 14 Uhr aus der Straße „Im Wäldchen“ in Queidersbach in Richtung L363. An der Einmündung zur Landstraße missachtete er die Vorfahrt einer 72-jährigen Autofahrerin. Die Autos kollidierten, die Frau wurde leicht verletzt, verzichtete aber auf einen Rettungsdienst.