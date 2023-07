Bei einem Verkehrsunfall nahe der Kreuzung Mainzer Straße und Gersweilerweg wurde am Donnerstagmorgen eine 49 Jahre alte Frau schwer verletzt. Die Frau rammte aus noch ungeklärter Ursache einen Laternenmast und wurde in der Folge in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Kaiserslautern wurde 7.47 Uhr alarmiert, berichtete Einsatzleiter Peter Lukas im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Um die Frau aus ihrem Fahrzeug zu befreien, mussten die Feuerwehrleute Spezialwerkzeuge einsetzen – was ihnen nach etwa 30 Minunten auch gelang. „Als großes Glück im Unglück“ bezeichnete Lukas den Umstand, dass ein zufällig dort fahrender Krankenwagen das Unfallgeschehen im Rückspiegel mitbekam und „sofort fundierte medizinische Hilfe leisten konnte“. Unterstützt wurden die Retter von einem Notfallsanitäter, der sich auf dem Weg zur Arbeit befand, und ebenfalls am Unfallort zufällig vorbeikam. Die Feuerwehr war mit zwölf Kräften mehr als zwei Stunden im Einsatz. Die Straße konnte nach Polizeiangaben am frühen Nachmittag, gegem 13.30 Uhr, wieder freigegeben werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, laufen die Ermittlungen zur Unfallursache. rhp/bld