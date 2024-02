Über die Mahnfeuer bei Katzweiler, Weilerbach, Albessen und auf dem Holbornerhof bei Niederkirchen, die die Bauern im Zuge ihrer Proteste gegen die Sparpläne der Bundesregierung entzündet haben, kann sich letztlich auch das Landstuhler Hospiz freuen. Die Bauern stifteten den Besuchern Würstchen und Glühwein – und stellten eine Spendenkasse auf. 3000 Euro kamen so zusammen, die am vergangenen Donnerstag an das Hospiz übergeben wurden.