Um Erfenbach in der Vorweihnachtszeit zum Leuchten zu bringen, ist dem Heimatverein nichts zu viel: Bis Samstag hatten Reiner Kiefhaber, bis vor wenigen Tagen noch Ortsvorsteher von Erfenbach, und Paul-Peter Götz, der vorübergehend die Geschäftsführung im Ortsbeirat übernommen hat, mit Unterstützung von Hans-Werner Günther vom Heimatverein über 300 Tannenbäume ausgefahren.

„Die Aktion ,Ein Weihnachtsbaum vor jedem Haus’, die vor einem Jahr in der Corona-Zeit ins Leben gerufen wurde, hatte auf Anhieb einen so großen Anklang gefunden, dass wir sie dieses Jahr gerne fortgesetzt haben“, berichtet Kiefhaber. Wie gut es die Erfenbacher Bürger 2020 verstanden haben, die Fichten im Vorgarten zu platzieren, sie auszuschmücken und zu beleuchten, demonstrieren Kiefhaber und Götz auf einem Papierbanner mit annähernd 100 Fotos, die sie bei Dunkelheit aufgenommen haben.

Licht ins Dunkel der Corona-Zeit wollten die beiden Männer mit der Aktion in ihr Dorf bringen. Für einen Sonderpreis von zehn Euro je Baum, den sie an die Besteller weitergegeben haben, hatten sie im vergangenen Jahr erst 180, mit Nachbestellungen 205 Weihnachtsbäume verkauft. Dass auf den Preis von zehn Euro noch sieben Prozent Mehrwertsteuer zu zahlen war, hatte Kiefhaber vergessen, auf dem Flyer für die Ankündigung der Aktion anzugeben. „Bezahlt hat sie der Heimatverein aus seiner Kasse.“

Kleiner Weihnachtszauber geplant

Ausschlaggebend für die große Nachfrage war neben dem Preis das Angebot, den Bestellern die Bäume in einem Netz frei Haus zu liefern. Die Bestellung und Verteilung der Bäume in diesem Jahr hat Kiefhaber generalstabsmäßig geplant. Für die über 300 Fichten aus dem Hunsrück hat er die Straßen der Auftraggeber in Verteilerbezirke eingeteilt. Auf dem Hof vor dem Bauernhaus wurden die Anhänger von drei Privatautos mehrmals mit Bäumen beladen. Dann wurden sie ausgefahren.

Seit Samstag steht auch eine stattliche Weihnachtstanne vor dem Rathaus in Erfenbach. „Eine Spende einer Familie aus dem Ort“, sagt Kiefhaber, der Vorsitzende des Heimatvereins, erfreut. Die Vorfreude auf Weihnachten ist auch Paul-Peter Götz ins Gesicht geschrieben. Er hat für Erfenbach ein vorweihnachtliches Programm zusammengestellt und hofft, dass es unter den geltenden Corona-Bestimmungen durchführbar sein wird. Dazu gehört am Samstag, 11. Dezember, 11 bis 18 Uhr, ein kleiner Weihnachtszauber im Hof vor dem Bauernhaus hinter dem Rathaus und auf dem Gelände des ehemaligen Bauernhofs Schermer.

Mitglieder der Feuerwehr und zwei Kindergärten werden sich beteiligen, eine Bläsergruppe, der Nikolaus und Jogis Weinwelt. Geboten wird auch eine Krippenausstellung. Zusätzlich zur Eisenbahn im Bachbahnmuseum wird eine Eisenbahn in einer Winterlandschaft zu sehen sein. Weiter denkt Götz über eine Neuauflage von adventlichen Melodien nach, die Bläser bei Anbrechen der Dunkelheit wie im vergangenen Jahr vom Turm der protestantischen Kirche in Erfenbach darbieten.

Bereits am kommenden Samstag, 11 Uhr, wird in der Galerie des Künstlerhauses in Erfenbach eine Ausstellung mit Tierfotografien von Iris Altvatter eröffnet. Die Laudatio hält der Lauterer Fotograf Thomas Brenner. Die Ausstellung auf dem Fruchtspeicher des Hauses ist auch am Sonntag, 11 bis 17 Uhr, zu sehen.