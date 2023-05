Beim nächsten Pfalztheaterkonzert am 18. und 19. Mai stehen Sibelius, Beethoven und Debussy auf dem Programm. Beethovens 4. Klavierkonzert trifft dabei auf schillernde Orchestermusik des Impressionismus: Der britische Dirigent und Pianist Justin Brown übernimmt beim 3. Pfalztheaterkonzert im Emmerich-Smola-Saal des SWR beim Klavierkonzert ähnlich wie der Komponist Ludwig van Beethoven bei der Uraufführung seines Werks vom Flügel aus die Leitung. Neben diesem Höhepunkt der Wiener Klassik wird sich Brown an den beiden Konzertabenden zusammen mit der Pfalzphilharmonie Kaiserslautern zwei Werken des französischen Impressionismus’ widmen: Debussys sinfonischen Dichtungen „Prélude à l’après-midi d’un faune“ und „La Mer“, die durch Sibelius’ thematisch verwandte Tondichtung „Die Okeaniden“ eine reizvolle Ergänzung finden.

Die Konzerte finden statt am Donnerstag, 18. Mai, um 18 Uhr sowie am Freitag, 19. Mai, um 19.30 Uhr. Karten gibt es auf der Webseite des Pfalztheaters, per E-Mail an vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de und unter der Telefonnummer 0631 3675 209.