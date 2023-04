Das Aufschieben der Feldwege-Sanierung ergibt keinen Sinn. Denn weniger als jetzt werden die Arbeiten in Zukunft nicht kosten.

Obersülzens Ortschef Andreas Lehmann (SPD) wähnte sich am Dienstag im falschen Film. Obwohl schon über Jahre viel Mühe und sogar Geld in die Planung der Feldwege-Sanierung investiert worden sind und der Ausbau im Januar 2022 beschlossen wurde, macht der Gemeinderat plötzlich eine Rolle rückwärts. Ja, die Kosten sind in jüngster Zeit explodiert. Und selbstverständlich müssen Kommunalpolitiker sorgsam mit den Steuereinnahmen umgehen.

Aber es sollte zunächst nur ein Teil des Maßnahmenpakets in Angriff genommen werden und drei Viertel der Investition wäre aller Voraussicht nach als Förderung zurückgeflossen. Auch sind die schon verausgabten Planungskosten nun komplett verschwendet. Nicht zuletzt wird die Instandsetzung der Wege wohl nicht wieder billiger, wenn man sie noch ein paar Jahre vor sich herschiebt. Zumal ihr Zustand immer schlechter wird. Zu bedenken ist auch, dass die ausgewaschenen, unterspülten und mit Schlaglöchern übersäten Wirtschaftswege nicht nur von Bauern und Pferdehaltern genutzt werden, sondern im touristisch interessanten Leiningerland ebenso von Wanderern und Radfahrern.