Abgesagt ist noch nichts – aber dass Weinbergswanderung, Weinfeste und Weinkerwen in diesem Jahr stattfinden, ist unwahrscheinlich. Die Kommunen warten auf eine offizielle Vorgabe des Landes.

„Was ist eine Großveranstaltung?“ – diese Frage hört Hanns Gauch vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Leiningerland dieser Tage immer wieder. Die Verantwortlichen in den Ortsgemeinden wollen wissen, ob Feste und Kerwen stattfinden dürfen – etwa die Jubiläumsfeierlichkeiten in Kleinkarlbach oder das Open-Air-Festival in Bockenheim. Gauch hat darauf derzeit keine Antwort: „Es gibt keine Definition. Das ist unser Problem.“ Er erwarte in den nächsten Tagen eine Vorgabe vom Land: „Es kann ja nicht sein, dass jeder Kreis, jede Stadt selbst Zahlen festlegt, was als Großveranstaltung zu gelten hat.“ Klar ist nur, dass Großveranstaltungen bis Ende August nicht stattfinden sollen – das haben die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin vergangene Woche festgelegt.

„Ich erwarte vom Land schon eine Aussage“

Auch Joachim Meyer von der Stadtverwaltung in Grünstadt wünscht sich Klarheit: „Ich erwarte vom Land schon eine Aussage, was eine große Veranstaltung ist.“ Es gehe nicht nur um die Frage, ob Feste gefeiert werden dürfen, es gehe in Grünstadt auch um die Frage, wie mit Reservierungen für das Weinstraßen-Center umzugehen ist. „Wir haben für das WSC Reservierungen für Veranstaltungen mit bis zu 200 Leuten“, sagt Meyer.

Er erwartet nächste Woche mehr Details, wenn die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin erneut über das weitere Vorgehen sprechen. Interessant ist, ob das Kontaktverbot aufrechterhalten werde, sagt Meyer. Unabhängig von der rechtlichen Handhabe, sieht Hanns Gauch eine gesellschaftliche Frage als ebenso wichtig an: „Der Zweck einer Kerwe ist das Zusammensitzen.“ Welchen Sinn habe ein Fest, bei dem zwei Leute mit viel Abstand auf einer Bank säßen?

Die Feste werden wohl abgesagt

Die Stadt Grünstadt hat noch keine Veranstaltung abgesagt – allerdings geht die Tendenz klar dahin, wie Büroleiter Meyer ausführt: „Wir können uns zur Zeit nicht vorstellen, dass wir die Weinbergswanderung im Juni, das Weinfest im Juli beziehungsweise die Weinkerwe in Asselheim im August durchführen.“

Für das wohl ausfallende Weinfest plant die Stadt keinen Ersatz. „Das Weinfest fände dann erst wieder im kommenden Jahr mit Krönung statt.“ Wie und ob die designierte Weingräfin Mara Echter in ihr Amt eingeführt wird, könne er im Moment noch nicht sagen, sagt Meyer. Es gebe Ideen, aber: „Wir müssen noch ein paar Gespräche führen.“

Asselheimer Weinkerwe im September? Eher nicht

Bevor die Stadt die Veranstaltungen offiziell und endgültig absage, warte sie auf eine Festlegung des Landes zur Teilnehmerzahlen. Falls die Veranstaltungen gecancelt werden, müsse man auch mit den Vertragspartnern (Musik, Zelt, Bühne, Toilettenwagen) Kontakt aufnehmen. Meyer sagt, er hielte es für sinnvoll, diese zu fragen, ob sie für das Folgejahr kommen wollten. Das solle den Gremien, die darüber zu befinden haben, auch so vorgeschlagen werden. Mit Blick auf die weiteren Feste in diesem Jahr sagt Meyer: „Wenn man die Berichterstattungen in der Presse folgt, siehe Oktoberfest, sehen wir auch bei der Weinkerwe in Sausenheim im September schwarz“.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) trifft sich heute im Bad Dürkeimer Kreishaus mit den hauptamtlichen Bürgermeistern, um ein gemeinsames Vorgehen in Corona-Zeiten abzustimmen – etwa zu der Frage, ab wann wieder Sitzungen stattfinden können. Zur Debatte um Großveranstaltungen sagt er: „Es besteht klar die Notwendigkeit für eine einheitliche Regelung und ich führe hierzu zurzeit Gespräche, unter anderem mit anderen Landräten, wie diese aussehen könnte.“

Kreis-CDU kritisiert Landesregierung

Das Land hält sich in der Frage derzeit zurück, was Markus Wolf, CDU-Kreisvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, kritisiert hat. Er fordert von Mainz eine genaue Festlegung, ab wann eine Veranstaltung als Großveranstaltung gilt: „Unsere Kommunen und alle anderen Veranstalter brauchen dringend eine verlässliche Regelung. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die Landesregierung ließen „die vielen Organisatoren von Festen und Märkten im Land im Regen stehen“. Es könne nicht sein, dass man die Verantwortung komplett auf die Gemeinden und Veranstalter abwälze. Eine Sprecherin der Landesregierung bestätigte auf Nachfrage, dass es für Rheinland-Pfalz keine genaue Zahl gebe, die eine Großveranstaltung definiert. Im Moment seien allerdings noch alle Veranstaltungen verboten. Je nach Entwicklung der Infektionszahlen würden Veranstaltungen möglicherweise schrittweise wieder zugelassen. Deren erlaubte Größe werde dann fortlaufend neu bewertet. Hanns Gauch von der Verbandsgemeinde Leiningerland sagt, er könne diese Überlegungen des Landes, auf die Infektionszahlen zu schauen und daraus dann Schlüsse zu ziehen, sogar nachvollziehen: „Ich kann das Handeln der Verantwortlichen ein wenig verstehen.“