Ein in der Mikrowelle vergessenes Mittagessen hat am Sonntag gegen 16.15 Uhr zu einem Schmorbrand geführt. Laut Polizei war die Grillfunktion der Mikrowelle eingeschaltet. Familienangehörige, die in der Nachbarschaft wohnen, wurden zufällig auf den Rauchmelder aufmerksam und konnten die 69-jährige Bewohnerin aus der verrauchten Wohnung befreien. Die Bewohnerin sowie die Familienangehörigen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.