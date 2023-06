Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen, der etwa 200 Mitglieder hat, trifft sich am Samstag, 10. Juni, 11 Uhr, im Pfalzmuseum in Bad Dürkheim zu Mitgliederversammlung, Klausur und Sommerfest.

Bei der Klausur soll mit Unterstützung der Bundestagsabgeordneten Misbah Khan und des Landesvorstandsmitglieds Paul Bunjes am Programm für die Kommunalwahlen gearbeitet werden. Bei der Mitgliederversammlung steht die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Die Veranstaltungen sind öffentlich, Anmeldungen bitte per E-Mail an andrea.schranck@gruene-duew.de schicken.

Der Ortsverband Leiningerland lädt für Mittwoch, 14. Juni, 18 Uhr, zu einem Vortrag rund um das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation ein. Landtagsmitglied Fabian Ehmann berichtet über dieses spezielle Förderprogramm des Landes für neue Klimaschutzprojekte von Städten und Gemeinden. Danach gibt es eine Fragerunde. Die Veranstaltung ist im Restaurant Winzergarten, Hauptstraße 17, in Großkarlbach.