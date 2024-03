Polizei und Ortsgemeinde melden einen neuen Vandalismus-Fall aus Carlsberg. Vermutlich übers Wochenende hat jemand zwei Bushaltestellen sowie ein Trafohäuschen beschmiert, berichtet der Beigeordnete Patrick Schmitt (CDU). Der eine Warte-Unterstand befindet sich in der Ramserhohl, der andere in der Gartenstraße. Dort in der Nähe steht auch das Umspann-Gebäude. Zum Teil waren die Flächen ohnehin schon besudelt, nun ist laut Schmitt auch zum Beispiel Betonboden betroffen: „Wie man das wieder wegkriegt, muss man erst mal sehen.“ Nach Polizeiangaben hat der Täter offenbar unter anderem versucht, männliche Geschlechtsteile abzubilden. In Carlsberg hatten sich gegen Jahresende sinnlose Zerstörungen gehäuft, unter anderem wurde eine hölzerne Verkaufsbude zusammengetreten. Und Ende Februar hat ein Brandstifter in der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche ein Feuer gelegt, den entstandenen Sachschaden schätzen Ermittler auf 50.000 Euro. Ob zwischen den verschiedenen Ereignissen ein Zusammenhang besteht, ist offen. Der Beigeordnete sagt: „Wir werden jetzt jeden Fall bei der Polizei melden, wir fahren eine Null-Toleranz-Linie.“