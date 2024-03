Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montag hat ein Feuer in der Carlsberger Heilig-Kreuz-Kirche gewütet, seit Freitag haben Ermittler nach Bistumsangaben eine Theorie zur Ursache: Sie gehen von Brandstiftung aus. Nun werden sie mögliche Verbindungen zu anderen Vorfällen im Dorf und am Gotteshaus prüfen müssen.

Seit am Montagnachmittag ein Feuer ihr Inneres verwüstet hat, ist die katholische Kirche in Carlsberg versiegelt. Am Freitagvormittag haben sich ihre Pforten dann wieder geöffnet, aber