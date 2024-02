In der Nacht auf Dienstag sind schon wieder Kriminelle in das Postverteilerzentrum in der Hettenleidelheimer Gaswerkstraße eingebrochen. Von diesem Stützpunkt aus werden die Menschen in Höningen, Altleiningen, Carlsberg, Wattenheim, Hettenleidelheim, Eisenberg, Ramsen, Tiefenthal, Steinborn sowie im Weiler Nackterhof mit Briefen und Paketen beliefert. 2023 gab es bereits zwei ähnliche Vorfälle dort, und Ende Januar dieses Jahres haben Einbrecher nicht nur den Inhalt von Paketen entwendet, sondern auch noch ein komplettes Postauto. Laut Polizei haben die Täter – wie beim vorigen Mal – ein Fenster aufgebrochen. Im Gebäude wurden diverse Pakete aufgerissen und durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, kann beim derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Gaswerkstraße gemacht haben, sollen sich bei Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 melden.