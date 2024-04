Schon wieder: Unbekannte haben Obrigheim erneut mit feindseligen Botschaften übersät und nun zudem die Veranstaltungshalle beschmiert. Die am Samstagmorgen entdeckten Parolen richteten sich unter anderem gegen „Genderwahn“. Eine Travestie-Veranstaltung am Abend fand daher unter Polizeischutz statt. Den Künstlern und ihrem Publikum blieb der Anblick der Schriftzüge allerdings erspart, Landfrauen und der Beigeordnete Achim Mielisch (SPD) hatten sie noch am Vormittag weggeschrubbt. „Von der großen Glasfront und der Scheibe eines Notausgangs ließ sie sich mit Ceranfeld-Schabern recht gut entfernen“, berichtet er. Doch beschmiert war auch eine Holzverkleidung.

Zu welchen Mitteln die Reinigungstruppe dort griff, was das für Folgen hatte und warum Ermittler auch die Täter in den Reihen der Obrigheimer vermuten: zum ausführlichen Artikel geht’s hier.