Hervorragendes hat Queen Kings, die Tributeband der Weltklasse-Formation von Freddie Mercury, abgeliefert. Beim Neuleininger Burgsommer, wo die Gruppe Dauergast ist, haben Frontmann Sascha Krebs und seine Musiker am Samstag alles gegeben. Zwischen „One Vision“ und „We Are The Champions“ haben sie so manches weniger Bekannte auf die Bühne gebracht. Das Besondere: In Erinnerung an die Duette von Mercury und Montserrat Caballé gab die Opernsängerin Christine Gogolin mit Krebs zusammen die Songs „Barcelona“ und „Guide Me Home“ zum Besten. Die 1400 Zuschauer tobten.