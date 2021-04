Um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge an der Einfahrt zur Kaiserhecke zu reduzieren, könnten aufgeschraubte Poller zum Einsatz kommen, so die Idee von Karin Schramm (CDU) im Sausenheimer Ortsbeirat. Bei einer Verkehrsmessung im Dezember waren laut Ortsvorsteher Gerd Walther (SPD) etliche Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit dabei – darunter sogar Fahrzeuge mit bis zu 73 Kilometern pro Stunde. Wie man nun weiter vorgehen könne, damit müsse sich zunächst die Verwaltung beschäftigen, so der Vorschlag von Walther, den der Ortsbeirat begrüßte.