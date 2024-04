Die stadteigenen Mietshäuser in der Pestalozzistraße 16 und 18 müssten saniert werden, teilte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) in der jüngsten Sitzung des Eisenberger Stadtrats mit. Grund für die Arbeiten, so der Stadtchef, seien Probleme mit der Abwasserbeseitigung, die bereits zu mehreren Wasserschäden geführt habe. Auch die Elektroleitungen würden den technischen Anforderungen der Zeit nicht mehr entsprechen und bereiteten deshalb vermehrt Probleme. In diesem Zuge sollen dann auch gleich die energetische Sanierung mitgemacht und eine klimafreundliche Heizungsanlage installiert werden. Finanziell gestemmt werden könnten die entstehenden Modernisierungskosten durch ein langfristiges günstiges Darlehen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), so der Stadtbürgermeister.