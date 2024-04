Der amtierende Ortschef von Obersülzen Andreas Lehmann (SPD), der bei der Kommunalwahl am 9. Juni wieder antreten will, bekommt Konkurrenz: Der CDU-Ortsverband hat seinen Vorsitzenden Michael Schütz als Bürgermeisterkandidaten nominiert.

Der 39-Jährige führt eine gut gemischte Kandidatenliste ohne Mehrfachnennungen an. Etliche Bewerber sind in den mittleren Jahren um die 40, die Jüngste ist 20, der mit Abstand Älteste ist 75 Jahre alt, ein Drittel ist weiblich. „Mit dem verjüngten Team und neuen Strukturen in mehreren Bereichen wollen wir unseren Ort aus dem Schlaf aufwecken und in die Zukunft führen“, sagt der gebürtige Dirmsteiner, der 2005 nach Obersülzen zog. Hier sieht er bei vielem - etwa der Friedhofshalle und dem Dorfgemeinschaftshaus - Investitionsstaus. Bei der Dorfmoderation hat der Vater eines kleinen Jungen bereits in einigen Arbeitsgruppen mitgewirkt, die Gemeinderatssitzungen verfolgt er oft als Zuschauer. Im vergangenen Jahr hat Schütz sein Eigenheim umgebaut und dabei in der Praxis festgestellt, dass „es großen Spaß macht, etwas zu gestalten“.

Vor zwei Jahren sei er in die CDU eingetreten, erzählt er. Eigentlich habe er im Ortsverband, der aktuell 14 Mitglieder zählt, nur Beisitzer sein wollen. Nun stehe er an der Spitze. Gemäß seines Credos „wenn keiner etwas macht, passiert auch nichts“, hat er sich entschlossen, die Leitung des Dorfgeschehens zu übernehmen und für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren.

Ihm sei bewusst, dass er dafür wohl rund 20 Stunden pro Woche unentgeltlich aufbringen müsse, sagt Schütz. Ja, und er sei voll berufstätig, räumt der Maschinenbautechniker ein, der als Projektleiter für Neupumpen in Kraftwerken arbeitet. Aber in seiner Firma gibt es das Gleitzeitmodell, daher sieht er kein Problem, seinen Job und das angestrebte Ehrenamt zu vereinbaren.

Kandidaten

1. Michael Schütz, 2. Matthias Geyer, 3. Désirée Holz, 4. Katja Geyer, 5. Gerhard Neumann, 6. Robert Erb, 7. Gunter Schumann, 8. Tamiko Winter, 9. Chiara Geyer, 10. Michael Kimmig, 11. Sarah Kronen und 12. Stefan Nahstoll.