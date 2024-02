Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am letzten Januarwochenende ist das Kreiskrankenhaus Grünstadt an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Alle Betten waren belegt und es fehlte Personal. Also mussten Patienten abgewiesen werden. Anja Benndorf hat bei Verwaltungsdirektor Markus Kieser nachgefragt, wie die aktuelle Lage aussieht.

Herr Kieser, wie hat sich die Lage im Grünstadter Kreiskrankenhaus seit dem letzten Januarwochenende entwickelt?

Sie hat sich wieder etwas stabilisiert. Allerdings unterliegt die