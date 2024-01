Am Wochenende ist das Kreiskrankenhaus Grünstadt an seine Kapazitätsgrenzen gekommen. Wie der RHEINPFALZ berichtet wurde, sind Patienten fortgeschickt worden. Verwaltungsdirektor Markus Kieser bestätigt auf Anfrage: „Ja, der Rettungsdienst hat ein paar Mal eine andere Klinik ansteuern müssen. Das kommt aber immer mal wieder vor.“ Das 184-Betten-Haus sei aktuell voll belegt, darunter auch mit isolationspflichtigen Erkrankungen wie Influenza. Zudem gebe es krankheitsbedingte Personalausfälle. „Das ist in der kalten Jahreszeit nichts Besonderes“, so Kieser und versichert: „Besonders dringende Notfälle wurden jedoch behandelt.“