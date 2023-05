Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch am Montagnachmittag waren Polizei und Feuerwehr mit Arbeiten an dem Haus in Kindenheim beschäftigt, in dem es am Sonntagmorgen zu einer Explosion gekommen ist. Dabei war ein Familienvater lebensgefährlich verletzt worden. In Kindenheim hat es aber nicht nur die eine Detonation gegeben.

Zum dritten Mal seit Sonntagvormittag mussten am Montagnachmittag Feuerwehrleute nach Kindenheim ausrücken. Darunter waren etliche, die gerade im Überschwemmungsgebiet im Norden des Landes im