Jemand bricht zusammen und mit einem Defibrillator könnte man vielleicht sein Leben retten: Viele dieser Schockgeber, die den Herzschlag wieder in Gang bringen können, sind inzwischen im öffentlichen Raum installiert und frei zugänglich. Dennoch ist die Hemmschwelle, sie einzusetzen, oft hoch. Deshalb bietet der Lions Club Grünstadt, der etliche dieser Geräte gespendet hat, an verschiedenen Orten Schulungen für die Bevölkerung an. „Die Einweisung wird immer in Kooperation mit den Rettungsdiensten DRK und ASB vorgenommen“, sagt Kardiologe und Club-Mitglied Martin Jung. Er kündigt eine erste Veranstaltung für Samstag, 13. April, während des Grünstadter Wochenmarktes auf dem Carrières-sur-Seine-Platz an. „Wir werden ein kleines Partyzelt am Alten Rathaus aufbauen“, erklärt er. An zwei Reanimationspuppen könnten Interessierte zwischen 11 und 13 Uhr die Wiederbelebung und den Umgang mit einem Defibrillator üben. Jung: „Wir wollen den Menschen die Angst vor der Anwendung nehmen und sie in dem Zusammenhang auch darauf aufmerksam machen, wo diese Geräte zu finden sind.“