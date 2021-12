Mit zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 29-Jähriger in der Nacht zum Heiligenabend in Hettenleidelheim einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Freitag kurz nach 1 Uhr mit seinem Mercedes in der Obergasse gegen eine Hauswand. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Führerschein wurde sichergestellt, das Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro.