Die U21 von VfR Wormatia Worms gastiert am Sonntag (15.30 Uhr, Rudolf-Harbig-Stadion) zum sechsten Spieltag der Fußball-Landesliga Ost (Staffel Nord) beim VfR Grünstadt.Die Rheinhessen unter ihrem Coach Mario Cuc wollen alles daran setzen, ihren ersten Saisonsieg einzufahren.

Derzeit belegen die Gäste einen Abstiegsplatz und weisen die meisten Gegentore, 13 an der Zahl, auf. Zum Vergleich: der VfR Grünstadt kassierte dagegen nur 1,25 Gegentore pro Partie. Gerade zwei Punkte hat das Nachwuchsteam der Wormaten auf seinem Konto, durch je ein 1:1 im eigenen Stadion gegen SV Gimbsheim und gegen FC Fortuna Mombach.

Die Mannschaft von Trainer Christian Rutz hat bislang vier Begegnungen bestritten, konnte zwei Siege und ein Unentschieden bei einer vermeidbaren Niederlage erreichen. In Mombach fiel in der Nachspielzeit der glückliche Gegentreffer der Mainzer zum 1:1, in Alzey, am vergangenen Freitag, fielen beide Gegentore in der Schlussphase und bescherten den Pfälzer eine 1:2-Pleite. „Das ist schon ärgerlich, da wir, zumindest vor der Pause, in Alzey die klar überlegene Elf waren und mit dem unnötigen Mombacher 1:1 fünf Punkte hergeschenkt haben“, trauert Rutz verlorenen Zählern nach. Noch schlimmer wiegt allerdings die Tatsache, dass gegen Wormatia Worms wichtige Akteure ausfallen. Verletzungsbedingt ausfallen wird sicher Defensivakteur Andreas Tillschneider. Dicke Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Marcel Czekalla, Fabian Sombetzki, Nico Müller, Tobias Hess und Jan-Philipp Schünke.

Aufstellung noch nicht fix

Rutz: „Daran ist deutlich erkennbar, wie schnell ein Kader reduziert sein kann; aber dennoch haben wir ein Heimspiel, wollen dieses positiv gestalten und als Sieger den Platz verlassen.“ Rutz weiß, dass er sich auf seine übrigen Akteure, von denen bislang einige nur sporadisch zum Einsatz kamen, verlassen kann. Mancher sitzt mit Ungeduld in den Startlöchern. Der Coach will deshalb die Aufstellung erst kurz vor Spielbeginn bekanntgeben. Über den Gegner weiß der Trainer, dass dieser mit seinen jungen Spielern alles andere als unterschätzt werden darf. Rutz: „Mein Wormser Kollege besitzt ein gut ausgebildetes Team, das sehr dynamisch spielt und schnelle Akteure hat.

Seine Elf habe offensiv und defensiv klare Spielprinzipien, die durchzuspielen seien. Rutz: „Wir müssen die individuellen Fehler vermeiden und im letzten Drittel den letzten Ball genauer spielen.“

Wie stark die Liga ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Keine der sieben Teams ist verlustpunktfrei, Grünstadt, einziges Team aus der Pfalz in der Nord-Staffel, hat nach vier Spieltagen sieben Zähler, liegt auf dem fünften Rang, Tabellenführer TSG Bretzenheim, weist nach fünf Begegnungen zwölf Punkte auf. Das sagt eigentlich alles.

Bei den zurückliegenden Aufeinandertreffen konnten die Pfälzer gegen die Wormaten drei Siege erringen, je zweimal gingen sie als Verlierer vom Feld und trennten sie sich mit einem 0:0. Das Spiel wird von Julien Belzer (Clausen) geleitet.