Alle drei der fünf Mannschaften aus der Keglervereinigung Grünstadt (KVG), die an diesem Wochenende an die Bahn mussten, haben bei ihren Auswärtsspielen Punkte nach Hause gebracht. Am seidenen Faden hing der Sieg der ersten Herrenmannschaft in der DKBC-Verbandsliga B. Denkbar knapp gewann das Spitzenteam der Damen in der Zweiten DCU-Bundesliga Nord.

Am Sonntagmittag waren die KVG-I-Frauen bei der BG Wiesbaden I zu Gast und hatten laut dem Vereinsvorsitzenden Ralf Buch mit unbekannten Bahnen zu kämpfen. „Nach dem ersten Durchgang lagen wir 30 Holz zurück“, erzählt er. Letztendlich gewannen die Pfälzerinnen mit lediglich neun Holz Vorsprung. Einen wesentlichen Anteil am Ergebnis von 2609:2600 Kegeln und der Sicherung der Tabellenführung mit 16:2 Zählern hatte Katharina von Krog, die in die Vollen und im Abräumen hervorragend spielte. Mit 466 Holz war sie Tagesbeste, dicht gefolgt von Lea Buch, die 460 Kegel zu Fall brachte und nur einen Fehlwurf machte.

Tolle Leistungen bei der Partie in der DKBC-Verbandsliga B gegen den KSV Kuhardt II zeigten Timo Fingerle mit 613 Holz und drei Satzpunkten sowie Thomas Hartig mit 568 Holz und vier gewonnenen Sätzen. Die beiden errangen ebenso wie Christian von Krog jeweils einen Mannschaftspunkt für die ersten Grünstadter Herren. „Die Entscheidung fiel im vorletzten Wurf, und es ging um einen Kegel“, berichtet Buch, dass die zusätzlichen zwei Mannschaftspunkte für den Sieger fast beim Gegner landeten, obwohl es am Ende 3399:3336 Kegel für die KVG stand. Von Krog gewann den vierten Satz gegen Richard Schwan mit 132:131 Holz. Damit bleibt sein Team unangefochten die Nummer eins in der Tabelle.

Vom dritten auf den zweiten Platz (14:6 Punkte) vorgerückt ist die andere erste Herrenmannschaft der Grünstadter Kegler, die in der DCU-Landesliga I antritt. Am Samstag siegte sie deutlich mit 5190:4942 Holz gegen ihre Gastgeber vom ESV Pirmasens I.