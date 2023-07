Obwohl in Altleiningen – vermutlich für immer – auf einen Kerweumzug verzichtet wird, gab es am Sonntag eine Kerweredd. Darin ist die Entscheidung gegen einen bunten Lindwurm auch thematisiert worden, ebenso wie der Verlust des Hexenhäuschens. Vorgetragen wurde sie vom Beigeordneten Frank Dennhardt, der sie mit Ortschef Gunther Schneider (beide WG Dennhardt) und dessen Frau Regina verfasst hat.

„Ehr liewe Leit un Kerwegäschd, ich begrieß eich heit uff unserem Feschd.

Letschd Johr sin Umzug un Kerweredd leider ausgfall. Un die Umgestaltung von unserem Kerweplatz hot so manchem ach net g’fall. Unserer Verwaltung falld ach immer was ei, es derfen zum Beispiel schunn emol kä Umzieg mehr sei! Die Sinnhaftigkeit dieser Regelung versteht auf dere Welt kenner. Uff de Landstroß derf mer faschd 40 fahre mit so em Umzugshänger. Gug der mol em Gschwind sein Hänger ah, der derf jo ach so dorch die Gegend fahr. Reihst du dich awwer mit so nem Gfährt in de Umzug ei, kummt sofort de Technische Überwachungsverein, schreibt fer viel Geld e Abnahmeprodokoll. Hämfahre kannsche dann widder Vollgas – ohne Kontroll! De Amtsschimmel wiehert, die Beamte setzen es efach um, do isses mit Tradition un Kultur bald rum!

Knusper, knusper, knäuschen: Vor einem Jahr brannt ab unser schänes Hexenhäuschen. Der schnelle Wiederaufbau war unser Ziel, awer fer die Behörde isses wie immer zu viel. Seit 100 Johr hot es dort im Wald gestanne, jetzt dun se e Baugenemijung verlange. Die is, soweit es uns bekannt, in de 70er Johr im Archiv verbrannt. Behörde, gebt euch en Ruck, des dud doch ned weh! Hätt’s net gebrennt, det’s jo ach noch steh!“