Kirche, Kommunalpolitik, Kultur: Jahrzehntelang hat sich Norbert Unterländer in seiner Heimatgemeinde ehrenamtlich engagiert. Am Montagnachmittag ist der Ur-Hettenleidelheimer nach langer schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren verstorben.

„Möge er erlöst und in Frieden ruhen“, sagt Ortsbürgermeister Steffen Blaga (CDU) in einer ersten Reaktion auf die Todesnachricht. „Wir verlieren mit Norbert einen äußerst lieben Menschen, der sich zeitlebens für die Gesellschaft und für die Demokratie stark gemacht hat“, so Blaga. Norbert Unterländers Engagement sei beispielhaft gewesen.

Ähnlich äußert sich der langjährige Weggefährte und Parteifreund Norbert Mittrücker: „Sein Tod hat mich schwer getroffen. Norbert Unterländer hat sich nie in den Mittelpunkt gestellt, sondern war immer für die Gemeinschaft da. Er war stets ein Kamerad in der Gruppe und hat sich mit seiner Persönlichkeit ganz für die Ortsgemeinde eingesetzt.“

15 Jahre Erster Beigeordneter

Ab 1994 war der Christdemokrat Ratsmitglied, zwischen 2014 und 2019 als Fraktionsvorsitzender. 1999 nahm Unterländer das Amt des Ersten Beigeordneten an, zunächst als Stellvertreter von Jakob Dormann und ab 2009 von Joachim Blum (beide SPD). Maßgeblich mitgewirkt hat er unter anderem am Umbau der Festhalle, an der ersten Sanierung der Alten Schule und bei der Anlage des Kunstrasenplatzes auf dem VfR-Gelände. Mit dem Beigeordneten-Posten verbunden war auch die Leitung des Kinderferienprogramms, die er mehr als 20 Jahre lang mit überdurchschnittlichem Engagement ausübte.

Ein Steckenpferd von Norbert Unterländer war auch die Partnerschaft mit Blanzy. Er organisierte zahlreiche Begegnungen und forcierte den Schüleraustausch. Die Jugend lag ihm sehr am Herzen, auf seine Initiative hin stand sie bei den Prunksitzungen des Karnevalvereins Feuerio regelmäßig in der Bütt. Aufgrund seiner Verdienste um den Nachwuchs erhielt er 1997 die Goldene Grubenlampe. 2018 wurde er Ehrensenator der Fasnachter.

Auch in der Kirche sehr aktiv

Viel zu verdanken hat ihm zudem die katholische Kirchengemeinde. Norbert Unterländer nahm dort schon als Grundschüler das Ehrenamt des Messdieners an. Später leitete er Jugendgruppen der Kolpingsfamilie, wo er mehr als 35 Jahre lang im Vorstand saß.

Norbert Unterländer wurde im Mai 1955 geboren, erlernte zwei Handwerksberufe (Heizungsmonteur und Elektroinstallateur). Der kinderlose Junggeselle war zuletzt bei Elektro Krück in Grünstadt tätig.