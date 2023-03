Die Ramser Stumpfwaldhexen waren dieser Tage auf wichtiger Mission unterwegs: Mit zwei Mal 1077,77 Euro im Gepäck machten sich die Hexen auf, um dort zu helfen, wo jeder Euro dringend gebraucht wird, nämlich ins Ahrtal. Genauer: nach Ahrbrück zu den Ahrperlen. Bei einem Rundgang durch den Ort konnten sich die Ramserinnen ein Bild von den dramatischen Ausmaßen der Ahr-Flut im Juli 2021 machen und erfuhren, wie sich das Leben der Menschen seitdem verändert hat. Das manche ihr ganzes Hab und Gut, ja sogar ihr komplettes Haus in den Fluten verloren hatten, berührte die Frauen. „Dass die Menschen aber ihren Lebenswillen und Mut nicht verloren haben, beeindruckt uns sehr“, sagt Michelle Best von den Stumpfwaldhexen. In einer Kirche hatten die Helfer eine Versorgungsstation eingerichtet. Bereits berentete Bäcker unterstützten, indem sie wieder mit dem Brotbacken begannen. „Trotz aller Herausforderungen und Probleme machen die Menschen hier weiter, da wollten wir uns einfach beteiligen“, so Best. Die Ramser 1077,77 Euro sollen einem Kinderzeltlager zugutekommen. Die gleiche Summe kommt auch in Roetgen in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz. Hier beteiligen sich die Hexen an einem Projekt von „5-Euro-Haus“. Die Organisation unterstützt Menschen, die bei dem Starkregen alles verloren – und keine Versicherung für ihr Haus hatten. „Wir haben uns für das Projekt Stolberg entschieden“, so Best weiter. Finanziell wird dabei einer Familie mit zwei beeinträchtigten Kindern unter die Arme gegriffen. Die Kinder haben das Asperger-Syndrom und frühkindlichen Autismus. Damit sie sich entfalten können, hatte die Familie einen Spielplatz mit kleinem Zoo im Garten gestaltet. Doch durch die Flut wurde alles zerstört. Michelle Best erklärt: „Wir wollen mit unserer Spende dazu beitragen, dass die Kinder wieder unbeschwert spielen können.“